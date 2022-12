Un nouveau chapitre pour Noël

Sydney et sa fille de 8 ans, Ray Anne, arrivent à Hopewell pour les vacances de Noël. Elles s’installent dans la grande maison que la grand-mère de Sydney lui a léguée. Elles passent leurs journées au Book Bea, la bien nommée librairie de Bea, charmante propriétaire à l’approche de la retraite, qui a connu Sydney enfant. Bea force un peu le destin et rapproche l’instituteur de l’école élémentaire, Mac, un jeune veuf, et Sydney, qui a divorcé quelques mois plus tôt. La magie du lieu et des personnes opèrent...