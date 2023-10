Un nouveau départ pour Noël

Tracie et Rick sont les parents divorcés de deux petites filles. Rick est un chanteur qui parvient difficilement à vivre de sa musique, pendant que Tracie est serveuse dans un restaurant. Les filles vivent chez leur mère et passent la moitié des vacances et des jours fériés chez leur père. Cette année, elles ne veulent plus fêter Noël de façon alternée mais avec toute la famille, réunie dans la maison familiale des parents de Tracie. Or ces derniers, et plus particulièrement Mimi la grand-mère des petites, nourrissent une profonde aversion envers leur ex-gendre et son style de vie, jugé décadent. Pour faire plaisir à ses petites filles qu'elle voit peu, Mimi accepte d'accueillir leur père durant quatre jours, au grand dam de Tracie qui espère que celui-ci ne fera pas de vagues. Mais la trêve instaurée pour ces retrouvailles forcées ne va pas resister longtemps entre une famille nombreuse obsédée par la perfection, et un musicien qui ne vit que pour l'amour de ses filles..