Un souhait magique pour Noël

Renée, qui rêve de vendre des paniers-repas de qualité, se morfond dans la maison de banlieue de sa mère décédée, accompagnée de son mari, Aaron, qui lui, rêve de devenir chef cuisinier à New York et d’y fonder une famille. Lorsqu’une elfe du Père Noël offre à Renée une clochette lui permettant d’exhausser un vœu, cette dernière souhaite vivre une autre vie. Elle se réveille alors dans un bureau en plein cœur de New York, P.-D. G. d’une entreprise à succès de livraison de paniers-repas qui porte le nom de sa mère, bien vivante. Mais Renée découvre bientôt que dans cette nouvelle vie, Aaron et elle sont séparés. Tout en essayant de s’adapter à ses fonctions de cheffe d’entreprise, elle va tout mettre en œuvre pour récupérer son mari.