Un vœu d'amour pour Noël

Chaque année, Lucy anime une grande opération caritative pour réaliser les vœux de Noël des habitants de la ville de Elmhurst. Cette fois, Maxine, une petite fille qui a récemment emménagé avec son papa veuf depuis trois ans, exprime le souhait de passer un beau Noël comme avant la disparition de sa maman. Lucy réussit à surmonter en douceur les réticences de Lucas, son papa, pour leur faire passer un joli Noël. Sapin, décorations, biscuits à préparer en famille… Peu à peu, Lucy réussit à dérider Lucas et l’amour s’en mêle. La petite Maxine comprend vite que son véritable vœu est de retrouver le bonheur, pour son papa et elle. Mais pour ce faire, il faudra réussir à concilier le souvenir de Stéphanie, sa maman décédée, et le bonheur qui se présente, sous une forme différente…