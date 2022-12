Une bague pour Noël

Kendra est journaliste chez Quizzer, un webzine qui publie majoritairement des articles listes et des quiz. Elle veut cependant faire évoluer le journal dans lequel elle travaille et écrire des articles plus fournis. En cherchant la bague de fiançailles perdue de sa regrettée mère, elle trouve une bague lui ressemblant chez un antiquaire. Touchée, elle décide de retracer l’histoire de cette bague...