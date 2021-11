Une bague sous le sapin

Samantha file le parfait amour avec Simon. Pour la première fois, elle emmène son compagnon passer Noël dans sa famille. Un Noël particulier, puisque la grand-mère de Samantha, décédée plusieurs années auparavant, a émis le souhait de réunir sa famille dans sa maison pour les fêtes. Le couple retrouve les parents de Samantha, divorcés, ainsi que sa sœur et son mari. C’est très émue par ces retrouvailles et le souvenir de sa grand-mère que Samantha voit Simon la demander en mariage. Surprise, elle accepte, au ravissement de toute la famille. Mais elle est indécise : le divorce de ses parents et son passé amoureux l’empêchent de s’enthousiasmer à propos de ce mariage.