Une demande en mariage pour Noël

Noelle a toujours rêvé d'avoir un chien et se décide enfin à en acheter un, quelques jours avant Noël. Mais l'animal détruit tout sur son passage et Noëlle lui donne le nom de Brigand. Après avoir perdu son petit-ami Todd, l'appartement qu'elle partageait avec lui et son travail à cause de Brigand, Noëlle accepte de passer Noël à la ferme familale de Liam, son collègue de travail, un garçon un peu fruste. Après quelques jours pendant lesquels elle apprend à connaître et à apprécier Liam, Noelle voit arriver Todd qui l'avait jetée dehors et qui souhaite maintenant l'épouser. La jeune femme doit alors choisir entre le monde sécurisant et vouée à la réussite qu'elle a laissé derrière elle et un avenir excitant mais plein d'imprévus avec Brigand et Liam.