Une famille cinq étoiles pour Noël

Lucy rentre dans sa maison familiale pour les vacances de Noël, dans la petite ville de Pinewood. Toute la famille est au complet, mais une surprise de taille les attend. Ted, le père, a transformé à grands frais, la maison en chambre d'hôtes. Non seulement ils ne reconnaissent plus la maison, mais Ted est au bord de la faillite et risque de perdre la demeure s'il n'a pas très vite des clients. La rumeur court que Bea Turner, qui tient un guide touristique très influent en ligne, est dans la région. Se voir attribuer 5 étoiles leur ferait une publicité formidable. Lorsqu'une femme se présente avec un pneu crevé et les initiales B.T., toute la famille est convaincue qu'il s'agit de Bea Turner, venue incognito...