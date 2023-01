Une famille en cadeau

Harper Ellis revient d’un séjour de trois ans en Europe, pour passer Noël avec la famille de sa sœur, à Memphis. Elle travaille dans les musées et vient passer un entretien pour devenir curatrice internationale du musée Brooks de Memphis. Si elle décroche le poste, elle sera basée à Londres. A Graceland, où elle a été guide quand elle était étudiante, elle retrouve son amie et ancienne directrice, Regina. Celle-ci a un client veuf, Owen, père de trois jeunes enfants, dont la baby-sitter est absente pour les fêtes. Il prépare un projet professionnel très prenant et il est peu disponible. Harper, qui n’aime pas rester sans rien faire, se propose de l’aider à s’occuper des enfants. Elle accepte aussi d’aider Regina à concevoir l’exposition "Elvis à Noël".