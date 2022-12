Une proposition de rêve pour Noël

Maria est cheffe à domicile et chauffeur VTC dès qu'elle a un moment de libre. Elle rêve de créer une ligne de food trucks qui servirait de la cuisine du monde, mais elle attend d'avoir les moyens de s'acheter son premier camion. Quelques jours avant Noël, elle conduit Julian Diaz, un beau et brillant avocat qui est aussi un séducteur invétéré, chez ses parents. Sur un malentendu, ces derniers imaginent que Maria est la petite amie de Julian et comme cela peut lui être utile pour accéder à la direction du cabinet d'avocats familial, Julian propose un marché à Maria : si elle accepte de faire semblant d'être sa petite amie, il financera l'achat de son premier food truck. Mais bien sûr, au bout de quelques jours à faire semblant, leurs idées se brouillent et il se pourrait bien que l'amour vienne compliquer les choses !