Une seconde chance pour Noël

Rebecca Wesley est une trentenaire qui réussit une belle carrière dans la finance, à New York. Quelques jours avant Noël, elle apprend brutalement qu’elle est renvoyée. Elle décide de rentrer dans sa ville natale, en Californie, pour assister au mariage de sa meilleure amie, Allison, le 24 décembre. Cela fait trois ans qu’elle n’y est pas retournée et n’a pas vu sa mère, depuis la mort de son père. C’est un chauffeur de taxi bavard et un peu étrange qui l’amène de l’aéroport jusque chez sa mère. Les retrouvailles avec celle-ci sont tendues. Rebecca est une jeune femme obnubilée par son travail, assez dure, voire méprisante quand il s’agit de sa petite ville d’origine.