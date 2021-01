Une soirée inoubliable pour Noël

Les Pearson sont des organisateurs d’événements réputés dans leur région et ils ont toujours travaillé en famille. Alors que les parents Gary et Barbara s’apprêtent à prendre leur retraite, leurs enfants, Jake et Mia, reprennent le flambeau. Au même moment, une riche héritière, Kate Clark, PDG d’un site de mode à succès, leur demande de sauver sa fête du nouvel an. Le frère et la sœur acceptent, mais Jake se casse la jambe et Mia se retrouve seule à la tête d’un projet gigantesque. Le meilleur ami de Jake, David, en visite pour les fêtes, vient lui prêter main forte. Dans l’urgence des préparatifs, Mia et David se rapprochent un peu plus chaque jour.