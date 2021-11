En savoir plus sur Jazz

Cléo tient une petite boutique de décoration d'intérieur. C'est aussi une remarquable chanteuse, mais elle a perdu le goût de la musique suite au décès de son père, un an plus tôt. Quelques jours avant Noël, sa rencontre avec Fred, un ancien chanteur de jazz, va lui redonner goût à la vie. Ensemble, les deux amis vont réussir à surmonter les douleurs du passé et à reconstruire de bonnes relations avec leurs familles respectives.