NEWS - Vendredi 17/03/17 - 09:30

Ce vendredi 17 mars, TF1 diffuse Fascination mortelle. Ce téléfilm relate l’histoire d’une célèbre chanteuse victime d’un crash d’avion et de l’obsession d’un fan. Dans le rôle de l’artiste harcelée, on retrouve Erika Christensen, une comédienne qui multiplie les allers-retours entre la télé et le cinéma.