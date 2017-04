Les Dessous de Beverly Hills : quand un téléfilm fait revivre une série culte des années 1990

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Pendant dix ans, Beverly Hills 90210 a rassemblé devant leur télévision des adolescents du monde entier. Pour la première fois, un programme s’intéressait à la jeunesse de ce quartier huppé bien connu de la ville de Los Angeles. Quelque dix saisons et 294 épisodes plus tard, la série n’est certainement pas tombée dans l’oubli. Shannen Doherty, Jason Priestley, Jennie Garth, Luke Perry, Brian Austin Green, et bien sûr Tori Spelling… Beverly Hills a permis à de nombreuses stars du petit écran de se révéler.

Le 14 avril, TF1 diffuse dès 13h50 un téléfilm intitulé Les Dessous de Beverly Hills, sorte de documentaire, réalisé par Vanessa Parise. L’occasion de revenir sur les quatre premières saisons de la série devenue culte et quelques petits secrets de tournage. Plusieurs axes sont abordés, tels que la création du show par Aaron Spelling, incarné par Dan Castellaneta dans le téléfilm, ainsi que les hauts et les bas des personnages et de leurs interprètes, les soucis techniques, etc. Mais aussi et surtout les différends entre certains acteurs de l’équipe et les producteurs, ainsi que les querelles au sein du casting.

De nombreuses disputes avaient atterri dans la presse people américaine à l’époque, notamment en ce qui concerne le cas de l’actrice Shannen Doherty, l’interprète de Brenda Walsh. Plusieurs rumeurs faisaient état de conflits avec Jennie Garth (Kelly) et Tori Spelling (Donna). Les producteurs, également agacés par son comportement et ses retards, l’ont poussée vers la sortie au bout de quatre saisons. Un tournant pour la série, le personnage de Brenda faisant partie de ceux que les téléspectateurs adoraient détester… Rendez-vous le 14 avril sur TF1 dès 13h50.

