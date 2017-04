Les Dessous de Melrose Place : découvrez les coulisses d’un monument de la télévision

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Dans les années 1990, Melrose Place a séduit bien des téléspectateurs. Plus de 15 ans après la fin de la série, TF1 diffuse le 14 avril dès 15h30 un téléfilm documentaire retraçant la création et les secrets de tournage d’un programme devenu culte dans le monde entier.

Entre 1992 et 1999, des dizaines de millions de téléspectateurs se sont pressés devant leur écran pour suivre les aventures des résidents du 4616 Melrose Place. Un complexe de huit appartements en Californie où vivaient une bande de trentenaires. La série Melrose Place, produite par Aaron Spelling, est devenue culte au fil des années. Elle a également révélé de grands noms du monde du petit écran, tels que Marcia Cross et Doug Savant, que l’on a retrouvés des années plus tard dans Desperate Housewives, ou encore Daphne Zuniga, la mère de Brooke Davis dans Les Frères Scott, et Courtney Thorne-Smith, vue dans Ally McBeal. Certains membres du casting ont même été nommés aux Golden Globes à l’instar de Heather Locklear, l’inoubliable Amanda Woodward.

Plus de 15 ans après la fin de la série, TF1 diffuse le vendredi 14 avril dès 15h30 un téléfilm documentaire signé Mark Griffiths, Les Dessous de Melrose Place. L’occasion pour les fans d’hier de découvrir l’envers du décor de la série. A travers un nouveau casting d’acteurs et d'actrices, on assiste aux essais passés par les comédiens de l’époque, mais aussi à l’arrivée de Heather Locklear, incarnée dans le téléfilm par Ciara Hanna. L’actrice avait été appelée à la rescousse afin de booster la série et les audiences.

Le téléfilm n’hésite d’ailleurs pas à égratigner la belle image de Melrose Place en faisant la part belle aux querelles entre production et casting, et en revenant largement sur les combines des acteurs et actrices pour faire en sorte d’avoir plus de dialogues et de scènes à l’écran. Et ainsi devenir les chouchous des téléspectateurs. Pour en savoir plus, rendez-vous le 14 avril sur TF1 à 15h30.

