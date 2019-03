HOMMAGE - Luke Perry, star de la série Beverly Hills, est mort à l’âge de 52 ans d’un AVC

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Il est l’acteur qui a enflammé les coeurs sous les traits de Dylan McKay, dans la série Beverly Hills, dans les années 90. Depuis 2017, il incarnait le père d’Archie dans la série Riverdale. Victime d’un AVC mercredi dernier, alors qu’il se trouvait à son domicile de Sherman Oaks (Californie), Luke Perry avait été transporté à l’hôpital. L’acteur est mort ce lundi 4 mars à l’âge de 52 ans.



Luke Perry apparaîtra à titre posthume dans le film de Quentin Tarantino, Il était une fois à Hollywood. Hollywood qui pleure aujourd’hui, son acteur, son collègue, son ami …





Hollywood lui rend hommage





Dans Beverly Hills, 90210, Luke Perry donnait la réplique à Shannen Doherty, Jennie Garth, Tori Spelling ou encore Ian Ziering et Jason Priestley. Aujourd’hui, les hommages de ses anciens partenaires à l'écran, se multiplient. Ainsi, l’acteur Ian Ziering a publié un long message d’adieu sur Twitter. "Je me souviendrai avec plaisir de nos souvenirs de ces trente dernières années. J'espère que ce qui t'attend à présent sera sublimé par tous ces esprits magnifiques qui sont partis avant toi, comme c'est ton cas, pour les gens que tu as laissés derrière toi."







Au magazine People, Tori Spelling a confié “être en état de choc et dévastée”. "Tu vas tellement me manquer. Je pense à ta famille", a écrit Molly Ringwald, sa partenaire dans Riverdale. L’actrice Lili Reinhart connue pour incarner le rôle de Betty Cooper dans la même série, a écrit : "Je n'arrive pas à croire qu'il ne nous fera plus de câlins, ne partagera plus sa sagesse et sa gentillesse avec nous tous".













L'acteur Leonardo DiCaprio a lui aussi tenu à rendre hommage à l’acteur. "Luke Perry avait un grand coeur et tant de talent. Cela a été un honneur de travailler avec lui. Mes pensées et mes prières vont à lui et ses proches", a-t-il écrit sur Twitter.