OFFICIEL : Le groupe TF1 va diffuser “Riverdale”, la dernière série de Luke Perry

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Riverdale est une série télévisée américaine adaptée des comics Archie, développée par Roberto Aguirre-Sacasa et diffusée depuis le 26 janvier 2017 sur la chaîne américaine CW. Si jusqu'alors, la série était diffusée en France, sur la plateforme de streaming Netflix, Riverdale se prépare à débarquer sur l'une des chaînes du groupe.

L’histoire

C'est la rentrée dans la petite ville de Riverdale, qui se remet doucement de la mort tragique du jeune Jason Blossom. Cette rentrée est un nouveau départ pour Archie Andrews qui s'est décidé à faire carrière dans la musique malgré la fin de sa relation secrète avec sa professeur de musique qui lui sert de mentor et la fragilité de son amitié avec son meilleur ami Jughead Jones. De son côté, sa meilleure amie Betty Cooper, secrètement amoureuse de Archie, doit faire face à sa mère sur-protectrice qui la drogue aux médicaments. Mais tout va commencer à changer pour elle quand elle va faire la connaissance de Veronica Lodge, une nouvelle et riche élève qui arrive en ville à la suite d'un scandale ayant touché de près sa famille. Mais tout ceci n'est qu'une partie des nombreuses histoires et secrets qui peuplent Riverdale, une ville calme et à l'image parfaite, mais qui cache dans l'ombre de nombreux dangers et une face très sombre.

Disparition brutale de Luke Perry alias Fred Andrews

L’annonce de la mort de Luke Perry, ce lundi 4 mars, a littéralement bouleversé ses collègues et amis croisés au fil des tournages. Depuis trois saisons, il incarnait Fred Andrews, le père d’Archie. Les producteurs de la série ont témoigné leur tristesse via un communiqué de presse : "Nous sommes profondément attristés d’apprendre la mort de Luke Perry. Membre très aimé de la famille ‘Riverdale’, Warner Bros et CW, Luke était tout ce que vous pouviez espérer qu’il soit : un professionnel accompli et attentionné doté d’un cœur gigantesque, et un véritable ami pour tous" peut-on lire.

Le tournage de la saison 3 a été interrompu pour une durée indéterminée. Pour l’heure, on ne connaît pas le sort réservé à Fred Andrews, le dernier personnage incarné par Luke Perry. Sur les réseaux sociaux, ses jeunes partenaires de jeu lui ont aussi rendu hommage.