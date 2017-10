Les téléfilms de Noël sont de retour sur TF1 !

Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Vous voulez voir tomber la neige avant l’heure ? Rêver à l’idée de décorer votre sapin de Noël de la plus belle des manières ? Ou vibrer à l’unisson des plus belles histoires et contes de Noël ? Vous allez bientôt être comblé !

Car c’est une tradition sur TF1 : quand la période des fêtes approche, les téléfilms de Noël arrivent également dans sa hotte ! A partir du lundi 6 novembre, à 13h55 et 15h40, deux téléfilms de Noël seront ainsi diffusés chaque jour. L’occasion pour petits et grands de se plonger avec délectation dans l’ambiance de fin d’année propice à la fête et aux histoires magiques.

Le casting lui-même ne devrait pas vous décevoir : Mariah Carey, Alyssa Milano, Denise Richards ou encore Lori Loughlin… Une pléiade de stars vous attend pour partager avec vous des moments incroyables. Entre téléfilms devenus des classiques du genre et inédits, vous ne manquerez pas d’être emporté par la magie de Noël. Alors demandez le programme !

Lundi 6 novembre : L’enfant de Noël (13h55) suivi de De l’espoir pour Noël (15h40)



Mardi 7 : Un Noël paradisiaque suivi de Une mission pour Noël



Mercredi 8 : Noël au soleil suivi de Embarquement immédiat pour Noël



Jeudi 9 : Second coup de foudre à Noël suivi de Le père Noël est tombé sur la tête



Vendredi 10 : Un Noël de Cendrillon suivi de La belle de Noël



