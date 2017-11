Les téléfilms de la semaine : c’est Noël avant l’heure sur TF1 !

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Plus que 48 jours à peine avant de fêter Noël. Mais sur TF1, l’ambiance des fêtes de fin d’année n’attend pas ! La chaîne donne en effet le coup d’envoi, ce lundi 6 novembre, des téléfilms de Noël. Voici le programme de la semaine à ne pas manquer !

C’est Noël avant l’heure sur TF1. Alors qu’il faut attendre encore un mois et demi avant le passage du Père Noël, TF1 propose aux impatients de plonger dès aujourd'hui dans la magie de Noël. Ce lundi 6 novembre 2017 marque en effet l’arrivée sur la Une des téléfilms de Noël qui mettent à l’honneur sapins décorés, neige, cadeau et belles histoires. De quoi faire rêver et patienter les amoureux des Fêtes de fin d'année. Voici le programme de la semaine !

L’Enfant de Noël, lundi 6 novembre à 13h55

Après neuf ans de mariage, le couple de Marie et Billy Taylor bat de l’aile. Alors que la jeune femme veut divorcer, lui pense qu’il peut encore sauver leur mariage. Le jour où ils doivent signer les papiers du mariage, un événement vient tout bousculer. Une petite fille baptisée Taylor débarque chez eux qui n’ont pas d’enfants. Une arrivée qui bouleverse leur existence. Il faut dire que Taylor, un ange qui s’est échappé du paradis, fait tout pour les réconcilier.

De l’espoir pour Noël, lundi 6 novembre à 15h40

Emily, 9 ans, vient de perdre sa mère peu avant Noël. Elle est prise en charge par Patricia Addison qui travaille dans un centre de protection de l’enfance. Une femme qui a perdu son fils Sean il y a deux ans. Ne trouvant pas de famille d’accueil pour Emily, elle finit par l’emmener chez elle. Une arrivée qui, si elle réveille des souvenirs difficiles pour Patricia et son mari, permet au couple de se retrouver… Leur vie est également chamboulée lorsque Nathan, le médecin qui s’est occupé de leur fils, leur rend visite.

Un Noël paradisiaque, mardi 7 novembre à 13h55

Eve a quarante ans. Elle travaille dans la finance et ne pense qu’à sa vie professionnelle. Peu avant Noël, elle fait la connaissance de Max, un musicien, avec qui elle partage un taxi. Mais elle fait à peine attention à lui. Après une chute, elle se retrouve au paradis. Elle est accueillie par l’ange Pearl. Cette dernière finit par la renvoyer sur Terre pour accomplir une mission : réaliser le rêve de Lauren, la nièce de Max, qui veut que son oncle retrouve le bonheur.

Une mission pour Noël, mardi 7 novembre à 15h40

Sarah consacre une grande partie de sa vie aux autres, même à Noël. Un beau jour, elle se retrouve au paradis après avoir été renversée par un bus. Elle fait face à l’ange Daphné qui lui apprend que, malgré toutes les bonnes actions qu’elle a pu faire, elle n’est pas sur la liste pour entrer au Paradis. Pour y arriver, elle doit retourner sur Terre pour une dernière mission.

Noël au soleil, mercredi 8 novembre à 13h55

Depuis la séparation de leurs parents, Joe et Jessica, Brady, Zoey et Dylan n’ont qu’une idée en tête : reformer leur famille. Et ils sont prêts à tout pour ça, même à se faire passer pour l’agent de leur père, qui doit rencontrer des producteurs à Los Angeles, pour que ce rendez-vous ait lieu à Palm Springs, ville où s’est installée Jessica, afin que leur paternel fête Noël avec eux.

Embarquement immédiat pour Noël, mercredi 8 novembre à 15h40

Alors que Noël approche, Stéphanie est quittée par son compagnon. Elle décide de passer les fêtes de fin d’année en famille. Mais son avion atterrit dans un coin perdu du Montana après une tempête de neige. Deuxième choc : elle doit partager une chambre romantique avec un inconnu très séduisant : Michael. Mais le courant est loin de passer entre les deux.

Second coup de foudre à Noël, jeudi 9 novembre à 13h55

Caroline traverse une passe difficile en pleine période de Noël. Elle doit en effet signer les papiers de son divorce. Mais sur le chemin, elle a un accident de voiture qui la rend amnésique. De quoi bousculer totalement sa vie amoureuse.

Le père Noël est tombé sur la tête, jeudi 9 novembre à 15h40

Psychiatre dans un hôpital Kate échappe à la mort en plein jogging lorsqu’un rocher se détache d’une colline et manque de l’écraser. Elle doit la vie sauve à Nick, un jeune homme déguisé en Père Noël. Touché à la tête, Nick devient amnésique et croit vraiment qu’il est le Père Noël. Ce qui va apporter beaucoup de joie dans l’hôpital dans lequel il est soigné.

Un Noël de Cendrillon, vendredi 10 novembre à 13h55

Angie, une organisatrice d'événements, prépare un bal masqué de Noël chez Nicholas Karmichael, un riche célibataire. Elle travaille avec sa cousine Candace, qui récolte constamment le fruit de ses efforts. Otto, l'oncle d'Angie, l'a recueillie à l'âge de six ans, à la mort de ses parents. Angie rêve de pouvoir enfin gérer l'entreprise toute seule, sans Candace qui se comporte comporte en tyran. Cette dernière cherche justement à se marier avec un riche célibataire et voit le bal de Nicholas comme une opportunité. Elles font un marché : Angie aide Candace à trouver un mari riche et Candace lui cédera Prestige-Traiteur, l'entreprise, en retour. Mais alors que Candace ne peut finalement pas aller au bal, Angie s’y rend en catimini. Elle a un coup de foudre pour un bel inconnu…

La Belle de Noël, vendredi 10 novembre à 15h40

Quelques jours avant Noël, Isabella Everhart se rend dans un beau domaine pour faire l’inventaire des biens d’une vente aux enchères qui doit avoir lieu avant Noël. Accueillie avec froideur par Hunter Lowell, le propriétaire taciturne, elle reçoit par contre un chaleureux accueil de la part du chien de ce dernier pourtant difficile. Angie, la gouvernante du jeune homme et régisseuses du domaine, cherche désespérément une salle pour le bal de Noël. Si elle ne trouve pas, cet événement sera annulé. Alors que les relations entre Angie et Hunter se réchauffent, elle finit par le convaincre d’accueillir le bal dans la grange du domaine aménagée par sa grand-mère.

