Les téléfilms de la semaine : la famille au coeur de l'histoire !

La famille est un thème universel et cette semaine, les téléfilms de TF1 se sont emparés de cette thématique. Une occasion parfaite pour se lover dans son canapé sous un plaid bien chaud et se laisser emporter par les merveilleuses histoires de nos personnages.



L'amour comme chiens et chats, lundi 30 octobre à 13h55

Laura, jeune diplomée, décide de prendre des jours de repos avec son chien. Spencer, lui, souhaite s'isoler avec son chat pour écrire sa thèse. Tout les oppose, mais suite à une erreur de réservation ils n'ont pas d'autres solutions que de partager la même maison de vacances. Ils vont tous devoir apprendre à vivre les uns avec les autres...



Comment rencontrer l'âme soeur en dix leçons, lundi 30 octobre à 15h35

Cassandra Brand, que tout le monde appelle Cassie, est une jeune et belle femme, dirigeante d'une société de marketing prospère, qu’elle a elle-même fondée. Elle vit seule avec son chien, Duke. Cependant, elle a toujours eu un homme dans sa vie, aucun d’eux n’étant l’homme idéal, y compris Peter, qu'elle fréquente depuis deux ans. Elle s’en convainc et tente d’y remédier grâce au guide du docteur Susie intitulé "Comment rencontrer l’âme sœur" et aux conseils de sa sœur, Nadia, et de sa mère, Gloria....

Associées contre notre ex, mardi 31 octobre à 13h55

Olivia fréquente Anderson et semble très amoureuse de lui. A l’aube de leur premier anniversaire, alors qu’elle s’imagine qu’il va la demander en mariage, il la quitte. En plein chagrin d’amour, elle se laisse aller et ne veut rien faire, jusqu’à ce que Tyler, son associé et ami, lui donne le nom d’un site sur lequel on peut vérifier si on a été trompé. Elle y fait la connaissance de deux anciennes conquêtes d’Anderson et elles décident toutes les trois de se venger de lui. Mais plus elles essaient, plus leurs tentatives se soldent par des échecs cuisants...

3 filles et un mariage, mardi 31 octobre à 15h35

Charlotte projette d'épouser Spencer, mais elle n'arrive pas à trouver la robe de mariée de ses rêves. Elle souhaite récuperer celle de sa mère décédée. Ses amies, Laila et Kathleen, lui proposent d'annuler son enterrement de vie de jeune fille prévu à Napa pour aller chercher la robe à Harmony, la petite ville d'où Charlotte est originaire. Elle n'y est pas retournée depuis sept ans et se heurte à la colère de Rose, sa grand-mère, qui ne veut pas lui prêter la robe...

Ma nounou est un homme, mercredi 1 novembre à 15h35

Cassie est une brillante avocate, veuve et mère de deux jeunes enfants, Emma et Quinn, qui épuisent à tel point leurs nounous qu'elles démissionnent systématiquement. Vivian, leur grand-mère, est chargée d’en recruter une nouvelle. Aucune professionnelle ne voulant garder ces deux enfants indisciplinés, elle demande à Matthew, un séduisant célibataire, ancien camarade de lycée de Cassie, de s’en occuper. Après des débuts cahotiques avec les enfants et leur mère, chacun semble apprécier la nouvelle situation, jusqu’au moment où Cassie apprend l’existence du pari qui lie Matthew et son père... Retrouvez dans cette fiction Nicollette Sheridan qui donnait vie à Eddie Brit dans "Desperate Housewife".

Un amour irrésistible, Jeudi 2 novembre à 13h55

Ellen, jeune avocate, part pour la petite ville de Beacon afin de remettre à un homme, Chet Cumberfield, la lettre que sa grand-mère, décédée, lui avait écrite. Alors qu'elle visite la ville et souhaite prendre une photo de l'océan, elle chute. Un homme, Roy, plonge pour lui porter secours. Reconnaissante et troublée, la jeune femme embrasse son sauveteur. Le lendemain, la photo du sauvetage et du baiser apparaît en première page du journal local. Perturbée par cette suite d’incidents fâcheux, Ellen décide de remettre la lettre à son destinataire et de quitter les lieux au plus vite afin de rejoindre Hayden Croft, homme politique avec lequel elle est «quasiment» fiancée. Mais le destin en a décidé autrement et le séjour à Beacon va se prolonger, apportant son lot de découvertes et de surprises...

Le prince de minuit, Jeudi 2 novembre à 15h35

Avocat, Rob Carelli se fait exploiter par son patron, Carter Higgins, et ses deux fils, Emmett et Andrew. Alors qu'il les aide sur la nouvelle affaire des bonbons Samford, il tombe peu à peu amoureux de la directrice générale de cette entreprise, Elyse Samford. Il compte la séduire pendant le bal d'Halloween, mais Emmet le surcharge de travail et lui interdit de se rendre à cette soirée. Il décide d'y aller quand même en prince masqué et il embrasse Elyse. Le lendemain, non seulement Emmet se fait passer pour le prince, mais Rob découvre que le cabinet essaie d'arnaquer Elyse...

Un foyer pour mes enfants, vendredi 3 novembre à 13h55

Stewart Paylor est écrivain. Après le succès de son premier roman, il peine à trouver la matière pour le second. A son retour de vacances, il découvre qu’une famille a élu domicile chez lui en son absence. Il leur demande de partir, mais va les recroiser, puis les aider, toujours avec une certaine réserve. Retrouvez dans cette ficton l'acteur Luke Perry, connu pour ses rôles dans Riverdale, Buffy ou encore Le cinquième élément.

Un refuge pour mon bébé, vendredi 3 novembre à 15h35

Bloqués par une tempête de neige, Brad et Lisa, respectivement âgés de 19 et 25 ans, qui se sont rencontrés le jour même sur une aire d'autoroute, trouvent refuge dans un hôtel fermé au public depuis près de quinze ans. La propriétaire, Joséphine, sur l'insistance de son homme à tout faire, Abe, les recueille. La vie de ces quatre individus va en être transformée.





