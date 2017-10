Les téléfilms de la semaine : place au grand coup de foudre sur TF1

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Les journées se raccourcissent, les températures baissent, les feuilles des arbres roussissent et viennent joncher le sol. Pas de doute, l’automne s’est installé et se dirige lentement mais sûrement vers l’hiver. Aussi, pourquoi ne pas s’installer confortablement sur son canapé et s’accorder un moment de détente devant la télévision, pour celles et ceux qui le peuvent. Cette semaine, TF1 diffuse toute une série de téléfilms mettant à l’honneur la thématique du coup de foudre. Love is in the air…

La recette du grand amour, lundi 23 octobre à 13h55

Une jeune femme, qui rêve de devenir chef, obtient le poste de ses rêves dans le restaurant de son idole. Mais lorsqu'elle est congédiée en même temps qu'un autre cuisinier, elle décide de ne pas en rester là ! Tous les deux décident alors d'ouvrir leur propre établissement.

Coup de foudre sur commande, lundi 23 octobre à 15h35

Claire, une jeune femme célibataire et copropriétaire de sa pâtisserie, a bien du mal avec les comptes de son affaire. Une bonne critique du Wandering Gourmet serait bienvenue. En même temps, Helen, sa mère, tente à tout prix de lui trouver un petit ami. Elle va jusqu'à créer un compte à son insu sur un site de rencontres. Mais Claire veut absolument trouver l'amour par hasard, sans l'intervention de sa mère qui régit tout dans sa vie… L’occasion parfaite pour retrouver les actrices Beau Garrett, vue dans Esprits Criminels, et Brenda Strong, inoubliable Mary Alice dans Desperate Housewives.

Coup de foudre pour l’ennemi, mardi 24 octobre à 13h55

Faye McArthy et Lydia Harper, fines pâtissières, étaient les meilleures amies du monde jusqu'à ce que Lydia, financée par son père, ouvre une pâtisserie sans intégrer Faye au projet. Dix ans plus tard, les deux femmes ont chacune leur pâtisserie et sont en guerre ouverte. Chaque année, elles se retrouvent face-à-face dans la finale du grand concours de tarte à la citrouille, véritable institution pour les habitants de la ville. Mais une année, Faye doit passer le relais à sa fille Casey, tandis que Lydia décide de passer le flambeau à son fils Sam. Mais loin de l’animosité de leurs mères, ls deux jeunes gens décident de s’entraider pour réaliser leurs rêves…

Coup de foudre à Harvest Moon, mardi 24 octobre à 15h35

Jenny, une jeune femme très superficielle et gâtée se retrouve, du jour au lendemain, en difficulté, suite à la faillite de son père. La seule chose qui lui reste est une exploitation de citrouilles, La ferme Jarrett, que son père lui a achetée sans lui dire et qu’elle compte donc bien revendre le plus vite possible. C’est alors qu’elle rencontre le gestionnaire de l’exploitation, Brett Jarrett, un fermier veuf d’à peu près son âge. Les deux ont bien du mal à s’entendre, mais Jenny décide de rester afin de remettre sur pied la ferme dans le but de la vendre plus vite. C’est sans compter sur Brett, qui espère dégoûter la jeune fille, afin de lui faire vendre la ferme à un prix plus abordable…

Amoureux malgré eux !, mercredi 25 octobre à 13h55

Lorsque son petit ami la quitte, Fiona décide d'aller se ressourcer auprès de sa famille, dans le Vermont. Elle compte profiter de ces quelques jours pour faire le point sur sa vie. Lorsque Nate, son ex-petit ami, se présente avec sa nouvelle compagne, Fiona conçoit un plan pour essayer de le reconquérir. Elle fait semblant que son chef, Derek, est son nouveau conjoint... À l’écran, on retrouve une habituée de la télévision, Lacey Chabert, vue notamment dans La Vie à Cinq avec Matthew Fox et Neve Campbell, et Lolita malgré moi, avec Rachel McAdams et Lindsay Lohan.

Mon futur-ex et moi, mercredi 25 octobre à 15h35

Annie et Ben, âgés de 18 et 19 ans, vivent dans une ferme dans l’Iowa. Très amoureux l’un de l’autre, ils se marient en secret, mais le père d’Annie les oblige à annuler leur union. Désespéré, Ben part pour New York où un travail l’attend. Quinze ans plus tard, Annie s’occupe de la ferme. Elle est fiancée à Joe, son ami d’enfance. Celui-ci la presse de l’épouser. Alors qu’Annie se décide enfin à fixer une date, elle découvre que son mariage avec Ben n’a jamais été officiellement annulé. Elle part pour New York afin de découvrir le fin mot de l’histoire mais revoir Ben, son premier amour, réveille des sentiments qu’elle croyait éteints depuis longtemps...

Coup de foudre à Paris, jeudi 26 octobre à 13h55

Lindsey, à la tête d’un magazine d’art à New York, s’apprête à accompagner sa fille à Paris. Elle n’y est pas retournée depuis vingt ans. A l’époque, elle y était venue pour étudier la peinture. Une histoire d’amour qui s’est mal terminée l’a dissuadée d’y remettre les pieds. C’est maintenant au tour d’Alexa de passer un semestre à la Sorbonne pour suivre les traces de sa mère et étudier à son tour l’art avec Hugo, artiste et professeur qui adore se mêler des affaires des autres. Après avoir incarné la puissante héritière d’un magnat de la presse dans Ugly Betty, Rebecca Romijn revient sur les écrans dans ce téléfilm qui lui permettra également de donner la réplique à Jerry O’Connell, son mari dans la vraie vie depuis 2007.

French Romance, jeudi 26 octobre à 15h35. Hilarie Burton, Victor Webster

Terry Russel, auteur à succès de romans d’amour, est en panne d’inspiration, divorcée et mère célibataire. Son éditrice, Leslie Everston, lui arrange un rendez-vous avec son frère Matthew, célèbre chef et propriétaire d’un restaurant très prisé à New York. La rencontre est un fiasco. Matthew se comporte en séducteur inconstant et Terry lui fait la morale. Et après la publication d’un article destructeur sur sa cuisine, Matthew perd ses clients et ses investisseurs. De son côté, Terry apprend que si elle ne finit pas son prochain livre au plus vite, elle perdra son contrat d’édition. Pour incarner ce duo improbable, la production a choisi deux comédiens ayant l’expérience du charme et de la tragi-comédie. Ainsi Hilarie Burton incarne Terry après avoir été pendant six saisons l’incontournable Peyton Sawyer des Frères Scott. Quant à Victor Webster, après avoir tourné dans Charmed, Mutant X, et Esprits Criminels, a accepté de prêter ses traits au personnage de Matthew.

Rivales sur la glace, vendredi 27 octobre à 13h55

Après avoir perdu son travail, Kelly Dane, mère célibataire de deux filles, n'a pas d'autre choix que de retourner dans la ville de son enfance s'installer chez sa sœur. Sur place, sa fille ainée Mattie, passionnée de patinage artistique, fait la connaissance de Mercury, responsable de la patinoire locale. Celui-ci lui propose un travail à la patinoire. Devant le talent évident de la jeune fille, il décide de l'encourager à se rééduquer et à s'entraîner pour les championnats régionaux.

Coup de foudre avec une star, vendredi 27 octobre à 15h35

La petite chérie de l'Amérique, Alex Allen, star d'Hollywood très populaire, est quittée par son fiancé le soir de la première de son dernier film. Le lendemain, alors que les journaux titrent sur sa baisse de popularité, elle s'interroge sur sa vie et sur ses relations. C'est alors que sa meilleure amie et attachée de presse, lui montre une vidéo postée sur internet par David Rogers, un lycéen qui lui demande si elle veut bien être sa cavalière pour son bal de promotion. La jeune femme accepte, mais en arrivant sur place elle s’enfuit après avoir été assaillie par des journalistes. En courant, elle se fait bousculer par une voiture d'auto-école. Le moniteur, Vincent Walsh, lui propose de la raccompagner à son hôtel. Touchée par cet homme qui ne la reconnaît pas, elle accepte de boire un café avec lui.

Les téléfilms de TF1 sont à redécouvrir en replay !

VIDEO. Redécouvrez Coup de foudre sur commande