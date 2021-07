10.0 : Menace sur Los Angeles

Une série de petits tremblements de terre secoue Los Angeles. Emily est une jeune sismologue fraîchement recrutée à l'USGS, l'institut des études géologiques. Elle découvre, à l'aide de son ami le Docteur Gladstone, un scientifique excentrique, que ces secousses ont été provoquées par la fracturation hydraulique menée par une plate-forme située à Long Island. Elles risquent de provoquer un tremblement de terre de magnitude 10. Jack travaille comme ingénieur dans la plate-forme de fracturation hydraulique que possède Ritter, un exploitant pétrolier sans scrupules. A l'insu de Jack, Ritter a décidé de forer plus profondément dans le sous-sol, dans l'espoir de trouver plus de pétrole, plus vite. Mais ces forages ont percé sans le vouloir la croûte terrestre...