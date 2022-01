10.0 : Menace sur Los Angeles

Une série de petits tremblements de terre secoue Los Angeles. Emily est une jeune sismologue fraîchement recrutée à l'USGS, l'institut des études géologiques. Elle découvre, à l'aide de son ami le Docteur Gladstone, un scientifique excentrique, que ces secousses ont été provoquées par la fracturation hydraulique menée par une plate-forme située à Long Island. Et qu'elles risquent d'avoir un effet aussi dévastateur qu'un tremblement de terre de magnitude 10. Jack travaille comme ingénieur dans la plate-forme de fracturation hydraulique que possède Ritter, un exploitant pétrolier sans scrupules. A l'insu de Jack, Ritter a décidé de forer plus profondément dans le sous-sol, dans l'espoir de trouver plus de pétrole, plus vite. Mais ces forages ont percé sans le vouloir la croûte terrestre... Emily et Gladstone contactent les autorités et réussissent dans un premier temps à faire évacuer une partie de Los Angeles, hélas, le pire est à venir : les forages effectués par Ritter dans sa plate-forme ont provoqué de nouvelles secousses qui risquent de faire s'effondrer tout le bassin de Los Angeles. Il ne leur reste qu'une seule option, tenter de concentrer le séisme dans une zone bien précise, pour empêcher les ondes de se propager et sauver ainsi la ville. Pour ce faire il va falloir augmenter la pression sur la croûte terrestre située sous la plate-forme et concentrer ainsi le séisme à cet endroit . Emily et Gladstone vont compter sur l'aide de Jack et son collègue Hector pour réaliser cette opération périlleuse. Jack est d'autant plus impliqué qu'il se sent responsable des tremblements de terre qui secouent la ville, et surtout parce que sa fille unique, Nicole, est partie camper avec des amis à l'endroit même où se trouve l'épicentre du séisme qui menace de frapper Los Angeles. Des cinq amis, seuls deux en réchapperont : Nicole et son ami Teddy. Finalement, le plan d'Emily et Gladstone fonctionne, grâce à Jack et Ritter qui décide de se sacrifier pour faire en sorte que la plate-forme explose et provoque un gigantesque séisme. La forêt d'Angeles est engloutie, mais la ville de Los Angeles et ses habitants sont sauvés. Jack et sa femme Steph retrouvent Nicole et Teddy, sains et saufs.