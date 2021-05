10 rendez-vous pour séduire

Gabrielle Fateful est graphiste assistante travaillant pour le magazine féminin en ligne Nina, elle est entourée de fidèles amies, mais il lui manque un amoureux. Elle se rend compte qu’elle n’a jamais eu dix rendez vous à la suite avec le même homme. Autour d’elle, ses copines rencontrent elles aussi des obstacles dans leur vie. Nell, l’extravertie, est aussi célibataire, Margot n’y croit plus depuis longtemps, et Billie, n’est pas si heureuse que ça dans son union libre. Mais quand la rédactrice en chef de leur magazine propose à Gabby 5000 dollars pour qu’elle trouve l’amour en dix rendez-vous, toutes se motivent pour aider la jeune femme, même Dante, le graphiste secrètement amoureux d’elle. Après des rendez vous calamiteux et des quiproquos, Gabrielle comprend que Dante est celui qu’il lui faut, Nell comprend de son côté qu’elle doit aller au-delà des apparences, Margot accepte d’ouvrir son coeur au dernier homme qu’elle pensait choisir, et Billie décide de continuer à vivre comme elle l’entend.