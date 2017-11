Les 12 cadeaux de Noël

Maggie et Mitch se retrouvent dix ans après alors qu’ils se sont connus quand ils étaient étudiants. Maggie est journaliste dans la presse locale et Mitch revient à Harrison comme animateur radio vedette de l’émission "Bonne journée avec Mitch". Mais Mitch, qui adorait Noël, ne supporte plus cette fête et les musiques qui vont avec. Désolée de ce changement, Maggie fait tout ce qu'elle peut pour qu’il aime de nouveau cette fête. Elle décide de devenir le Père Noël secret de Mitch et de lui envoyer, comme dans la comptine "Les douze jours de noël", douze cadeaux accompagnés de douze poèmes. Chaque envoi est une incitation à faire une action qui va de la construction d’un bonhomme de neige à une balade en traîneau, en passant par du bénévolat à la soupe populaire.