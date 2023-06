15 ans d'écart

Après son divorce, Gaëlle et sa fille, Becca, s’installent dans une nouvelle maison. Leur quotidien est troublé lorsqu’Adam, un jeune homme très séduisant, est engagé par Gaëlle pour s’occuper de la piscine. Après avoir été repoussé par Gaëlle, Adam tente de la rendre jalouse en fréquentant sa fille. De plus en plus ambigu dans son comportement, Adam finit par se révéler violent et très perturbé.