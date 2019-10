Leia, une jeune femme âgée de 21 ans, est retrouvée par la police, après 17 ans de captivité passés dans une cave. Son ravisseur, Benjamin, est aussitôt incarcéré. Leia retrouve ses parents, sa maison, mais elle n'a plus aucun souvenir d'eux, ni de l'endroit où elle a vécu. Malgré les attentions de ses proches et la psychologuqe qui l'entoure, Leia ne parvient pas à retrouver ses marques. Secrétement, elle découpe toutes les coupures de presse consacrées à Ben, qui a été son seil compagnon durant tant d'années. Paradoxalement, elle continue d'éprouver des sentiments pour lui et ne parvient pas à s'attacher à ses parents...