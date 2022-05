20 ans à nouveau !

Maggie Turner est une brillante avocate chez Luckman, Reed et Baxter, un cabinet prestigieux de Chicago, où elle va même peut-être être promue collaboratrice associée. Mais il y a 15 ans qu’elle est mariée à Josh, un professeur d’Histoire, et des tensions se font sentir dans leur couple. Elle a le sentiment qu’elle le déçoit et qu’il ne supporte plus de devoir faire des efforts pour soutenir les ambitions de son épouse. Alors qu’ils sont en route pour aller chez les parents de Maggie qui fêtent leurs 40 ans de mariage, Maggie se demande si leur couple n’est pas contruit sur de mauvaises bases : elle s’est rapprochée de Josh autrefois parce qu’ils avaient cherché à empêcher la démolition de la bibliothèque de leur petite ville, sans y parvenir, et qu’elle a eu pitié de lui. Suite à une dispute avec lui, elle part se promener et faire le souhait de tout recommencer à zéro… Elle se cogne la tête et elle se réveille 15 ans plus tôt, en juin 2006. Puisqu’une deuxième chance lui est accordée, elle entreprend de sauver la bibliothèque pour réécrire l’histoire tout en se demandant si elle ne devrait pas faire sa vie avec son petit-ami de l’époque, Rick. Au tribunal, elle affronte Malcolm Baxter du cabinet Luckman et Reed, et réussit à prouver que le promoteur qui veut raser la bibliothèque est un escroc qui a l’intention de s’enfuir avec l’argent du chantier. Cette victoire la rapproche de Josh dont elle tombe à nouveau amoureuse. Le soir des 25 ans de mariage de ses parents, elle fait une chute et se réveille 15 ans plus tard, dans les bras de son mari, alors que ses parents fêtent leurs 40 ans de mariage. Elle est devenue avocate dans le droit social et son cabinet se trouve dans l’ancienne bibliothèque qui a été réhabilitée.