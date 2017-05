A bout de souffle avec Keesha Sharp (L'Arme Fatale)  

Samantha Morgan est une lycéenne douée et une nageuse de compétition. Coachée par sa mère, ancienne médaillée de bronze, et pressée par son petit ami, Lucas, de remplir ses dossiers d'inscription à l'université, elle subit beaucoup de pression. L'arrivée d'un nouveau coach assistant, Bryce Hinge, est l'occasion de se changer un peu les idées, d'autant qu'elle ne semble pas insensible au charme du jeune homme. Un soir, alors qu'elle est seule pour s'entraîner à la piscine, elle l'y croise fortuitement et cède à ses avances. Ce qui n'aurait dû être qu'une aventure anodine va vite tourner au cauchemar...