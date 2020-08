A la recherche de l'homme idéal

Bailey est une jeune prof de littérature qui vit seule et qui adore les chiens. Épaulée par sa meilleure amie Amber, elle se met à la recherche de l’âme sœur. Elle rencontre tout d’abord Wade, un sportif, heureux propriétaire d’un golden retriever nommé Adam. Bailey se met donc à la course à pied pour accompagner son nouvel amoureux. Mais Wade s’avère être un coureur de jupon. Quand il décide de déménager à Seattle pour suivre une autre femme, il laisse Adam à Bailey. Bailey rencontre ensuite Jonathan, un auteur dramatique, et sa chienne dalmatien Eve. Pour lui plaire, Bailey s’intéresse au jazz et se met à lire des livres qu’elle n’a jamais lus. L’idylle est de courte durée : Bailey se rend compte du caractère égocentrique du jeune intellectuel obnubilé par l’écriture de sa pièce, qui finit par lui laisser sa chienne. Bailey a désormais deux chiens. Au cours de yoga, elle rencontre Eric, un jeune homme issu d’une riche famille ayant fait fortune dans la mode. Les deux jeunes gens se plaisent. Bien que n’aimant pas trop les chiens, Eric achète une chienne shih tzu au pédigrée impressionnant pour faire plaisir à Bailey. Bailey décide de l’appeler Shirley au grand désarroi de la grand-mère d’Eric. Eric demande Bailey en mariage dans la magnifique maison de ses parents. Conquise et impressionnée, Bailey accepte. Eric se met en tête de planifier toute l’organisation du mariage au millimètre près, afin de ne pas avoir de mauvaise surprise. Bailey se rend doucement compte qu’Eric tolère tout juste ses chiens. Mais désarmée par les sentiments que le jeune homme lui porte, elle maintient le mariage. Une fois devant l’autel, Bailey décide de faire machine arrière et de renoncer au mariage. En robe de mariée, sous une pluie battante, avec ses trois chiens, Bailey se réfugie dans un petit restaurant de quartier. Elle raconte ses mésaventures sentimentales aux tenanciers du restaurant. Il s’avère que Cole, le gentil propriétaire d’une animalerie dont Bailey est une habituée a tout entendu. Bailey réalise que le jeune homme pourrait être son prince charmant et l’accepter enfin pour ce qu’elle est : une jeune femme qui adore les chiens.