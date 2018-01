A la recherche de madame Noël

Hope est une adorable petite fille, gentille, généreuse et pleine d'énergie. Elle vit à Las Vegas, avec sa mère, Noëlle. Echaudée par ses précédentes relations (en particulier avec le père de Hope qui les a laissées sans le sou, les obligeant ainsi à vivre dans une caravane), Noëlle ne croit plus à l'amour, ni au prince charmant, ni à la magie de Noël. Elle travaille comme responsable clientèle à l'hôtel-casino le Cascade et n'a qu'un seul but en tête : économiser suffisamment pour pouvoir déménager dans un nouvel appartement. Noël approche mais cette année, Hope ne veut pas de cadeau. Elle ne désire qu'une chose : que sa mère trouve l'amour auprès d'un homme qui la rendra enfin heureuse. Hope décide donc d'écrire non pas au Père Noël mais à sa femme, la mère Noël. Aux yeux de la petite fille, monsieur et madame Noël filent le parfait amour depuis des siècles et représentent le couple idéal. Madame Noël est donc la conseillère parfaite. Mais Hope est loin de se douter qu'au Pôle Nord, les choses ne sont pas aussi simples. Tout n'est pas rose pour madame Noël. En effet, cette dernière se sent délaissée par un mari trop occupé à distribuer des cadeaux et trop fatigué à la fin de la journée pour passer du temps avec elle. Quand il oublie leur anniversaire de mariage (ils fêtent leur 500 ans ensemble), ç'en est trop pour madame Noël. Eternelle romantique et touchée par la lettre de Hope, elle décide de partir à Las Vegas, bien décidée à aider la petite fille. Elle se fait passer pour une touriste et prend une chambre à l'hôtel où travaille Noëlle. De cette façon, elle se lie d'amitié avec la jeune femme pour mieux connaître ses goûts en matière d'homme et jouer les marieuses. Elle fait également la connaissance de Myles, un charmant jeune homme qui travaille comme barman à l'hôtel. Sous ses airs de Don Juan, Myles est homme sensible, un chanteur de talent qui en pince pour Noëlle. Il est également très ami et très complice avec Hope. Lorsque le père Noël apprend la disparition de se femme, il décide lui aussi de partir à Las Vegas pour la reconquérir. Accompagné de son fidèle serviteur, un elfe du nom de Calvin, il va devoir surmonter 1001 obstacles avant de retrouver sa bien-aimée. Mais au Pôle Nord, c'est la panique ! Si le Père Noël ne revient pas à temps, Noël risque d'être annulé. Heureusement tout est bien qui finit bien : monsieur et madame Noël sont enfin réunis et décident de renouveler leurs voeux. Avant de repartir, madame Noël tient à ce que le rêve de Hope se réalise. Elle a compris depuis longtemps que Myles et Noëlle sont faits l'un pour l'autre. Elle explique donc à Noëlle que l'amour vaut la peine d'être vécu et qu'il suffit parfois d'ouvrir les yeux... et de laisser parler son coeur. L'amour triomphe, Noëlle et Myles se marient et emménagent avec Hope dans un appartement grâce à un petit cadeau que leur a laissé leur Père Noël. C'est le miracle de Noël :)