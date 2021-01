Accusée de meurtre à 17 ans

Un soir, lors d’une soirée karaoké, après une dispute avec sa meilleure amie Maddie, Brooke rencontre Jake, jeune chevalier servant qui a tout de l’homme idéal : il est poli, intelligent, riche, beau et il tombe fou amoureux d’elle. Très vite, le jeune homme devient envahissant : il appelle dix fois par jours, va chercher Brooke au lycée, apporte des fleurs le soir chez elle. Séduite au départ, Brooke commence à se méfier, mais elle accepte qu’il l’accompagne à une soirée chez un des ses copains de lycée. Là, elle retrouve Maddie, son amie de toujours qui l’accuse de vouloir lui piquer son petit copain, Tryg. Brooke dément et les deux filles s’insultent. Brooke a trop bu et souffre d’accès de colère depuis qu’elle a fait une mauvaise chute sur la tête au cours d’un entraînement de cheerleaders. Jake veut la raccompagner, elle lui annonce que tout est fini et monte se coucher. Jake se glisse la nuit dans la chambre où Maddie s’est endormie à côté de Brooke et il tue la jeune fille à coups de couteaux.