Accusée par erreur

Ellen Plainview est arrêtée pour avoir agressé une femme dans un parking. Elle clame son innocence et ne comprend rien à ce qu'il lui arrive. Même son mari, Mike, officier de police, ne semble pas totalement croire en son innocence. Elle se retrouve emprisonnée en détention provisoire et doit ensuite subir le procès, défendue par un avocat qui semble prendre son affaire à la légère. Au fil du procès, Ellen va de surprise en surprise, mais elle est libérée sous caution. La police n'a pas de preuves solides, que des présomptions. Tout le monde semble l'abandonner et elle découvre que la femme agressée était, en fait, la maîtresse de son mari. Elle finit par assurer sa propre défense avec l'aide de Ben, un enquêteur du bureau des avocats commis d'office. Sera-t-elle plus efficace que son ancien avocat ?