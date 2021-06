Ado rebelle ou criminelle ?

Dès le jour de la rentrée, Janie, la peste de la prestigieuse Clark Academy, déclare la guerre à Elena, une nouvelle élève boursière qui a passé toute sa vie en famille d'accueil. Heureusement, cette dernière peut compter sur le soutien de mademoiselle Barton, une de ses professeures, et de Grace, avec qui elle partage sa chambre. Cependant, Grace découvre rapidement qu'Elena n'est pas la jeune fille timide et innocente qu'elle prétend être. Risquant de voir sa véritable identité révélée, Elena se charge de faire taire Grace et profite de sa mort pour ruiner la vie du petit ami de mademoiselle Barton.