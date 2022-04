Adolescence volée

Hannah est une adolescente qui souffre d’anxiété, mais elle mène une vie normale dans une banlieue tranquille. Sa vie bascule quand sa mère lui annonce qu’elles vont déménager à Chicago. Elle a du mal à s’intégrer à son nouvel environnement et doit faire face à la pression scolaire de son nouveau cours d’arts plastiques. Quand elle rencontre Dylan, un élève plus âgé, elle se lie d’amitié avec lui et son groupe d’amis. Mais ils prennent des anxiolytiques et quand Hannah se laisse convaincre d’en prendre aussi, elle est prise dans un engrenage...