Adolescentes en danger

Sara, une ancienne hackeuse désormais spécialiste en cybersécurité et confidentialité des données, se rend à Belgrade pour assister à un congrès sur la cybercriminalité. Elle est également une des principales intervenantes. Elle en profite aussi pour rendre visite à sa fille, Karissa, qui étudie à Belgrade en compagnie de sa colocataire, Lara. Dès le début de son séjour, Karissa et Lara sont kidnappées dans une boîte de nuit par les membres d'un vaste réseau de vente aux enchères de jeunes femmes sur le dark web. Sara se retrouve seule et en détresse dans une ville qu'elle ne connaît pas. Pourra-t-elle compter sur l'aide du lieutenant Stanislav et du détective Dubrovsky pour retrouver sa fille et son amie avant qu'elles soient vendues aux enchères ?