Adolescents criminels

Cassie Aveson, une jeune fille rebelle, vient de terminer le lycée et travaille pendant l’été comme guichetière à la Palm Vista Bank, avec sa mère. Un matin, deux individus masqués braquent la banque et prennent Cassie en otage. Dans la camionnette qui emmène les fuyards, elle découvre avec stupeur qu'elle a affaire à Abbie et Grace, deux amies proches, et à Marie, une troisième jeune femme qui n'a pas hésité à tirer lors du hold-up. Christine Mendoza, l’agent du FBI chargée de l’enquête, soupçonne bientôt Cassie d’être complice des voleurs. Des mexicains ont enlevé le père d’Abbie et le butin du braquage doit servir à régler la rançon.%