Adopte-moi ou je te tuerai

Lycéenne, Summer fait la connaissance de Cara, une nouvelle élève qui dit avoir perdu sa mère il y a quelques mois. Cara aide Summer à réviser ses cours d'espagnol et elles deviennent très vite amies. Cara se rapproche également de Lianne, la mère de Cara, et fait tout pour avoir l'air d'une fille idéale. Mais très vite, la relation devient étouffante. Cara s'immisce de plus en plus dans cette famille et tente de supplanter Summer dans le cœur de sa mère. Après avoir tenté de séduire Jason, le petit ami de Summer, Cara lui fait croire qu'il la trompe pour qu'ils se séparent. Elle est aussi jalouse de Tori, la meilleure amie de Summer. Lorsqu'elles organisent une fête sans l'inviter, Cara devient de plus en plus menaçante.