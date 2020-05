Adoption à risques

Cheryl et Tim Broadbent viennent, enfin, d'adopter une petite fille prénommée Mona. Le couple est très heureux d'offrir une nouvelle vie à cette enfant jusqu'alors placée sous la protection des services sociaux. Mais leur bonheur est de courte durée car très vite, le père biologique de l'enfant se présente et tente par tous les moyens de reprendre sa fille. La vie des Broadbent devient un cauchemar, entre menaces et manipulations.