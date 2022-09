American star

L’histoire de Sauvés par le gong, l’une des séries culte pour ados qui a marqué toute une partie de la jeunesse des années quatre- vingt-dix, racontée par l’un des anciens acteurs, Dustin Diamond. 1987. Brandon Tartikoff, chef des programmes de NBC décide de créer une série pour les jeunes se passant dans un collège. Il en confie la création à Peter Engel, un producteur de télévision. Ce sera « Bonjour Miss Bliss », une série qui raconte la vie de Carrie Bliss (jouée par Hayley Mills), professeur dans un lycée de l'Indiana. Miss Bliss est le professeur dont rêvent tous les élèves, toujours prête à écouter et donner de bons conseils. Au départ diffusée sur NBC, la série est rachetée par Disney Channel. Hélas 5 mois plus tard Disney Channel décide d’annuler la série, faute d’audiences. Sentant qu’il y avait tout de même un potentiel, Brandon Tartikoff décide de rapatrier la série sur NBC en modifiant légèrement le concept : au lieu de se centrer sur la vie des professeurs, la série sera axée sur la vie des élèves. Peter Engel décide de déplacer le lycée en Californie et de créer de nouveaux personnages. « Sauvés par le gong » démarre en 1989. La série relate les aventures d’un groupe d’amis au collège de Bayside : Zack Morris (Mark-Paul Gosselaar), charmeur et malin ; Lisa Tortue (Lark Voorhies), riche et au top de la mode ; Samuel « Screech » Powers (Dustin Diamond), un nerd amoureux fou de Lisa, Jessie Spano (Elizabeth Berkley), la bonne élève, Kelly Kapowski (Tiffani Amber Thiessen) la jolie fille du collège et AC Slater (Mario Lopez) le beau gosse rival de Zack. La série connait assez vite un succès mondial. Mais plus ses acteurs deviennent célèbres, plus ils sentent piégés dans leur rôles. Et en coulisses, la vie n’est pas toute rose. Dustin n’a jamais réussi à s’adapter et vit très mal son rôle de ringard dans la série, et dans la vie. Il sombre dans l’alcool et manque de se faire renvoyer. Lark a beaucoup de mal à concilier sa nouvelle vie avec le fait qu’elle soit témoin de Jéhovah, et la relation qu’elle avait avec Mark Paul n’y résiste pas. Le jeune homme se consolera dans les bras de Tiffani Amber. Au bout de 3 ans, Elisabeth et Tiffani décident de quitter la série pour vivre de nouvelles aventures. Une nouvelle recrue est embauchée pour les remplacer, mais ce n’est plus vraiment pareil. La série finira par s’arrêter au bout de quatre saisons. Le studio tentera de prolonger le succès l’année suivante avec une suite : les Années lycée, mais cette formule ne rencontre pas le succès escompté. Les acteurs se tournent vers d’autres projets. Tiffani part jouer dans la série Beverly Hills, Elisabeth décroche un premier rôle dans « Showgirls » mais le film fait un four. Mark Paul a beaucoup de mal à faire oublier le personnage de Zack Morris mais finira par tourner la page et jouer d’autre rôles, comme celui d’un flic dans New York Police Blues. Lark continue à jouer dans des soaps et des clips vidéo et Mario connait le succès en présentant l’émission Extra. Dustin quant à lui ne fera pas carrière après la fin de la série.