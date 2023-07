Amies à la vie, à la mort

Designer fraîchement diplômée, Lily vient d’être recrutée dans une prestigieuse agence de décoration d’intérieur à Seattle. Depuis l’école primaire, elle entretient une correspondance assidue avec Molly, qui réside dans le Nebraska. Même si elles ne se sont jamais rencontrées, les deux amies sont très proches. A l’occasion de sa fête d’anniversaire, son petit ami, Matthew, lui fait la surprise d’inviter Molly. Après des années de relation épistolaire, elle sont ravies de se rencontrer enfin. Lily propose naturellement à Molly de l’héberger durant toute la durée de son séjour. Tout se passe bien, même si Molly apparaît d’emblée comme une jeune femme quelque peu étrange. Néanmoins, plus les jours passent, plus sa présence étouffe Lily. La cohabitation devient très tendue, d’autant plus que Molly ne semble pas disposée à s’en aller et accumule les comportements singuliers et inquiétants. Lily va alors commencer à se demander si celle qu’elle considère comme sa meilleure amie d’enfance est bien celle qu’elle croit...