Amour banni  

Katie Lapp dirige depuis peu la fondation Mayfield, une fondation qu'elle a héritée de sa mère Laura Mayfield, une riche américaine. Katie Lapp découvre des responsabilités mais aussi un nouveau monde. Car Katie Lapp, de son nom de naissance, Katherine Mayfield, a été adoptée dès le berceau par une famille Amish, les Lapp à Hickory Hollow, en Pensylvannie. Et la vie chez les Amish est bien particulière : sans eau ni électricité, ils ont un refus total de la vie moderne … et pour eux, la possession et l'orgueil sont les pires maux sur cette terre. Bannie de chez les Amish car elle a refusé au dernier moment d'épouser un évêque, Katie se retrouve à la tête d'une fortune importante dans un monde qu'elle ne connait pas, celui des Englishers, c'est-à-dire " ceux qui ne sont pas amish ". Alors qu'elle vient d'accepter d'épouser Justin, un jeune homme, directeur de la fondation, un revenant vient perturber ses plans. Daniel, son amour de jeunesse qui a grandi dans la même communauté qu'elle, et qu'elle croyait mort depuis des années.