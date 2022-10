Amour et manipulation

Bill Goodhart, riche informaticien, et sa femme, Elizabeth, vivent une vie heureuse avec leur fils Tyler, âgé de 7 ans. Pour l’anniversaire de son mari, Elizabeth lui offre un stage pour devenir cow-boy. Lors de ce stage, Travis, cow-boy en chef, promet à Elizabeth de bien veiller sur Bill. Mais lors de la première promenade, un serpent effraie le cheval de Bill, qui part au galop. Bill tombe. Il meurt à l’hôpital à la suite de ses blessures. Un an plus tard, Elizabeth et Travis se rencontrent par hasard dans un avion. Une histoire d’amour naît entre eux. Rapidement, il vient s’installer avec eux et ils ne tardent pas à se marier. Fasciné par les cow-boys, Tyler accepte très bien Travis, y trouvant un père de substitution.