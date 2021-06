Amour et plaquages

Danny Holland est un des meilleurs quaterbacks du pays jusqu'au jour où une entorse l'oblige à rester sur la touche pendant plusieurs semaines. Il embauche malgré lui Lauren qui, après des débuts difficiles dans la mode, a décidé de devenir assistante personnelle. Pleins d'idées reçus, lui sur les filles, elle sur les sportifs, Danny et Laurel n'ont pas beaucoup d'atomes crochus, mais au fil des jours, ils apprennent à se découvrir et se rapprochent de plus en plus. Laurel doit cependant composer avec Hunter, un mannequin qui a mis le grappin sur le joueur, tandis que Danny est persuadé que Laurel sort avec son meilleur ami. De quiproquos en quiproquos, les amoureux se tournent autour sans arriver au but.