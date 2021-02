Amour, orgueil et préjugés

Elizabeth Scott est une jeune enseignante en privé. Elle est suspendue pour avoir refusé de donner ses examens à un élève membre de l'équipe de hockey et dont les parents sont influents. Passionnée par les chiens et les expos canine, elle accepte d'aller travailler à New York pour Gabrielle, une amie de sa mère, qui a besoin d'aide pour présenter ses chiennes. Au cours des expos, elle fait le connaissance de ténébreux Mr Darcy, un juge très réputé, également à la tête d'une puissante Fondation caritative familiale. L'ambiance est électrique dès leur première rencontre, chacun se retranchant derrière son orgueil et ses préjugés. C'est leur attirance mutuelle et leur passion pour les chiens qui va finalement les rapprocher, malgré les nombreux complots organisés par la tante de Darcy.