Après moi le bonheur

Lorsque Marie-Laure, mère de 4 jeunes enfants, atteinte d’un cancer, apprend brutalement qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre, elle ne songe plus qu'au bonheur de ses enfants et à leur avenir. Bien décidée à ce qu'ils grandissent ensemble, elle se heurte à la rigidité des services sociaux qui lui opposent une fin de non-recevoir. Révoltée, Marie-Laure ne s'avoue pas vaincue. Grâce à l'aide de ses proches et des médias, elle mène un combat acharné pour le droit à décider du sort de ses enfants après sa mort.