Arrachée à mon enfant

Marissa Davis a passé six ans dans le coma à la suite d’un grave accident de voiture. Elle ne se souvient plus de rien, mais à force de persévérance, elle parvient à reprendre une vie presque normale. Petit à petit, la mémoire lui revient et avec elle, un certain nombre de contradictions. L’enfant qu’elle attendait est-il vraiment mort suite à l’accident ? Qui en est le père ? Son amie d’enfance ne lui cache-t-elle rien ? Avec l’aide d’un journaliste, Ethan Fox, Marissa se lance à la poursuite de ses souvenirs et de la vérité. Ce qui n’est pas sans danger...