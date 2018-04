Assassinées de mère en fille

Adolescente, Zoé vit dans un petit village de Californie. Elle rêve de le quitter pour aller vivre à Los Angeles. Après la mort de sa mère, assassinée un an plus tôt, Zoé a fui son père alcoolique pour aller s'installer chez sa tante, Jamie, qui gère sa crise d'adolescence comme elle le peut. Un peu perdue et prête à tout pour arriver à ses fins, Zoé va jusqu'à offrir ses charmes à Michael Evans, notable du village et ancien amant de sa mère, en échange de quelques billets. Mais le jour où elle menace de tout dire à sa femme, celui-ci perd la tête, la tue et jette son corps dans un lac. Tous les soupçons se portent alors sur Pace, le père de Zoé, qui avait déjà été soupçonné d'avoir tué sa femme dans les mêmes conditions.