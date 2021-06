Associée avec mon ex

Hannah présente l'émission de déco « Love in Design » qui marche plutôt bien mais Wally, son boss, pour booster les audiences, décide que dans la prochaine saison, Hannah rénovera un manoir dans sa ville natale, Lewisburg. Elle y retrouve Jeff, son grand amour de jeunesse, qui est consultant pour le comité de préservation des monuments sur le projet. En voyant leurs interactions, Wally décide que Jeff doit faire partie du programme. Petit à petit l'amour qui existait entre Hannah et Jeff renaît pour la plus grande joie des parents d'Hannah, et de Julie, son amie. L'émission est un succès. Et après quelques tergiversations Jeff décide de prendre le risque d'aller vivre avec Hannah à Los Angeles.